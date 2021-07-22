Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuş Grubu desteğiyle Türkiye’yi Tokyo Yaz Olimpiyatlarında temsil edecek bu üç olimpik sporcu, bir yıl gecikmenin getirdiği zorluklara rağmen antrenmanlarını sürdürerek Türkiye’yi bir kere daha gururlandırmaya hazırlanıyor. Sponsorluk kapsamında ‘Rüzgâr Bizden Yana’ sloganıyla hazırlanan reklam filminde; Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk’in vizyonuyla grubun memleket sevgisi ile olimpiyat ruhunun birleştirici gücü yansıtılıyor. Yelken sporunun Türkiye’de bilinirliğini artırmak ve Doğuş Grubu’nun yelken sporuna uzun dönemli desteğinin vurgulandığı film, Doğuş Grubu ve Tribal Worldwide İstanbul Reklam Ajansı iş birliğiyle hazırlandı.