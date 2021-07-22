Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram nedeniyle artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ek seferler düzenlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacak.

11 BİN KİŞİLİK İLAVE YOLCU KAPASİTESİ

Bugün başlayan ilave YHT'lerle Kurban Bayramı süresince yaklaşık 11 bin kişilik ilave yolcu kapasitesi sağlanacak. Söz konusu seferler, bugün Ankara'dan 14.40 ve 19.30'da, Konya'dan 15.45'te hareket edecek.

23-25 Temmuz'da ise Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 14.40 ve 19.30, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 07.00 ve 12.00 saatlerinde hareket edecek.

Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) seferinde ise yüksek hızlı tren, Konya'dan 15.45'te, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) ise 15.35'te hareket edecek.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bölgesel trenleri ve konvansiyonel hatları da aktif hale getirmeye başladıklarına dikkati çekerek "Yolcular YHT'ye de yeniden rağbet göstermeye başladılar. O nedenle seferlerimizi artırdık. İnşallah Kurban Bayramı'nda da tren konforu keyfini vatandaşlarımıza hissettirmek için arkadaşlarımızla yoğun bir çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenimizi bu yıl içerisinde hizmete sunacağız Bakan Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti'nin prototip üretimini ve fabrika testlerinin gerçekleştirilmesini takiben yol testlerine başlandığını belirterek, "Trenimizi bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.