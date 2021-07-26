Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Üreticilerin, maliyetinin 10 kuruş altında yumurta sattığını söyleyen Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, herkesin yumurta işine girmemesi gerektiğini belirterek, sorunun çözümü için ‘lisans’ verilmesi gerektiğini belirtti. Çok fazla üretici olmasının piyasayı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Afyon, “Ülkemizin ihtiyacı olan yumurtayı üretecek olanlar, bu konuda bilgi, yetki ve kapasiteye sahip insanlar olmalı. Bu insanlar da lisans alarak üretim yapmalı. Ola ki yumurta fiyatları aşırı şekilde yükselmeye başladı, o zaman da yeni yatırımcıya lisans verilmeli. Akşam karar verip, sabah tavukçu olanlar var. Üretici, belli bir onaya tabi olmalı” dedi.

Maliyetlerin arttığını da anlatan Afyon, “Mısırın tonu geçen yıl 1.800 liraydı, şu anda 2.500 lira; soya küspesinin tonu 350 dolardı, şu anda 650 dolar. Yemin tonu ise geçen yıl 2.100 liraydı, şimdi 3.250 lira oldu” diye konuştu. Afyon, maliyetlerin artmasından dolayı atıl kapasiteyle çalışan tesislerin sayısının çoğaldığını ifade etti. Maliyetin yumurta başına 65 kuruş olduğunu ancak yumurtanın üreticiden 55 kuruşa çıktığını ve 10 kuruş zarar edildiğini ifade eden Afyon, yumurta üreticisinin devletten destek beklediğini vurgularak, “Batmak istemiyoruz. Ya ürettiğimiz maliyete yumurta satacağız ya da sattığımız fiyata yem imal edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mavi yumurta daha mı sağlıklı? Amerika bölgesinde yetiştirilen Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklardan elde edilen mavi yumurta, son yıllarda ülkemizde de üretilmeye başlandı.

Çiğ yumurta saç döküyor Sürekli çiğ yumurta tüketmek H vitamini veya B7 vitamini diye de adlandırılan ve "güzellik vitamini" olarak da bilinen biotin yetersizliğine yol açıyor.