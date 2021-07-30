Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre, 2021’in zam şampiyonu televizyon oldu. BrandZone verilerine göre temmuzda 7 bin lira zamla en çok fiyat artışı 85 inçlik dev televizyonlarda gerçekleşti. Bu televizyonlar, toplu alanlarda da kullanılıyor. Verilere göre en çok zam alan televizyon boyutları sırasıyla 58, 40, 50, 24, 43 ve 85 inç ekranlar oldu. Nisanda ortalama 6.124 TL’den satılan 58 inç televizyonların fiyatı yüzde 13,2 artarak temmuzda ortalama 6.933 TL oldu. Son olarak yüzde 9’luk zamla 77 bin 999 TL’den satışa sunulan 85 inç TV’lerin fiyatı ise 84 bin 999 TL oldu ve fiyat artışında ilk sırada yer aldı.