Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşmaya göre mevcut Megane Sedan üretimi Karsan’a devredilecek. Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde ise yeni nesil araçlara yer açılacak. Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken; Oyak Renault, kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. Projeyle, yıllık 55 bin adetlik üretim hacmi oluşturulması bekleniyor. 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile Renault Grubu’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden olan Oyak Renault; hâlihazırda yeni Clio, yeni Clio Hibrit ve Megane sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretiyor.

Yeni Megane E-Tech Electric Sıfır emisyona giden yolda önemli bir model niteliği taşıyan Megane eVsion, Renault’nun C segmentinde elektrikli araçlara yönelik ilk adımının habercisiydi.

Elektrikli Megane’dan ilk görüntüler: E-Tech Renault’nun Renaulution ismini verdiği stratejik plan etkinliğinde gösterilen Renault Megane E-Tech ile birlikte yeni marka logosu da bir kez daha karşımıza çıktı.