Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, alevler tarımsal alanlara da sıçradı. Yaz aylarında Türkiye’nin sebze-meyve ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayan Akdeniz Bölgesi’nde çok sayıda tarımsal alan yangınlardan olumsuz etkilendi. Sadece Antalya’da çıkan orman yangınlarında ilk tespitlere göre yaklaşık 720 dekarlık sera kül oldu. 350’ye yakın büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş telef oldu. 16 bin dekarlık tarım alanı etkilendi. Buralarda bulunan yüzlerce arı kovanı da hasar gördü. Yaşanan gelişmeler, gıdada spekülasyon riskini de doğurdu. Bölgedeki ziraat odaları, ticaret borsaları ve halciler; Türkiye’de Karadeniz, Güney Marmara ve İç Anadolu’da ciddi sebze meyve üretiminin devam ettiğini, Antalya ve civarında yaşanacak muhtemel bir arz azalmasının fiyatların genelini etkileyecek düzeyde olmayacağını vurguladı. Buna rağmen yaşananların fiyatlarda spekülasyona sebep olabileceği, Tarım Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin gerekli tedbirleri önceden alarak, fırsatçılara meydan verilmemesi gerektiği belirtiliyor.

SEVKİYATTA PROBLEM YOK

Halcilerden alınan bilgiye göre İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere gıda sevkiyatında herhangi bir problem yaşanmıyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk, orman yangınlarının seraları olumsuz etkilediğini söyleyerek,“Özellikle Manavgat’ta yaşanan yangının, sadece oradaki seralara olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Yanan seralarımız var ve bunların hepsi birer üretim üssü” dedi. Halciler, arzda muhtemel bir azalmaya karşı da şimdiden tebdir alınması gerektiğini, böylece panikle gelecek bir talep artışının da karşılanabileceğini ve fiyatların bu yolla dizginlenebileceğini dile getiriyor.

NET HASAR BELİRSİZ

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, tarım alanlarındaki hasarların henüz tam olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirterek “Şu anda Antalya’nın bütün sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticileri yangın bölgesinde insanlara yardım etmek için seferber olmuş durumda. Tarımsal faaliyetler, bugünden yarına oluşabilen bir faaliyet değildir. Bir meyve ağacının oluşabilmesi için 4-5 yıl beklemeniz gerekli, seradaki ürünün çıkması 7-8 ayı bulabilir. Bir hayvanın büyümesi için belirli bir döneme ihtiyacınız var. Önümüzdeki günlerde net hasarı göreceğiz. Umarız ki fazla olmaz” dedi.

HUBUBATA DA DİKKAT!

Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Hakkı Bahar da, şu anda sebze meyve üretiminin ülke genelinde tarlalarda yapıldığını belirterek şunları söyledi: Bu alanda bir fiyat spekülasyonu çok zor. Çünkü sebze ve meyve, dayanıksız tarım ürünleri, elde fazla tutulamaz. Alternatifleri de mevcut. Ancak asıl sıkıntı hububat tarafında. O da kuraklıkla ilgili. Önümüzdeki dönemde burada da bir rekolte azalmasına karşı tedbirlerin şimdiden alınması gerekiyor.

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