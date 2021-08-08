Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3 kazançla haftayı 1.434,76 puandan tamamladı. En çok yükselen hisse yüzde 17,5 ile TOFAŞ oldu. Onu yüzde 17,4 ile OTOKAR, yüzde 9,2 ile Oyak Çimento izledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,9 kayıpla 488,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 3 bin 241 liraya geriledi. Doların fiyatı yüzde 2,5 değer kazanarak 8,6270 lirayı buldu. Analistler; küresel piyasalarda salgına ilişkin gelişmeler ve büyük merkez bankalarının politikalarının takip edileceğini, borsada iyimserliğin devam edebileceğini, döviz kurlarında hareketliliğin sürebileceğini, altında ise tepki alımlarının gelebileceğini öngörüyor.

Borsada ilk hedef 1.450 puan Günlerdir borsada gözlenen ılımlı iyimserlik devam ediyor. Dünkü işlemlerde 1.420 seviyesinin üzeri görüldü.

Borsada 5 trilyon liralık işlem rekoru Bu yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lirayı buldu ve tarihî rekor seviyeye ulaştı.