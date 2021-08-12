Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankanın toplam mevduatı yüzde 12,7 artarak 415,6 milyar TL, nakdî kredi hacmi 396,4 milyar TL, gayrinakdî kredi hacmi de 148 milyar TL’ye ulaştı ve böylece ekonomiye verdiği destek 544,4 milyar TL oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran “İş Bankası olarak, ülke ekonomisinin COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini önemli ölçüde ortadan kaldırmaya çalıştığı ve ekonomik toparlanmanın ivmelendiği bu dönemde, katma değer sağlayan iktisadi paydaşlara finansman desteğini tereddüt etmeden sürdürdük. Kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi Türkiye’nin büyüme modelini üretime ve ihracata dayalı bir yapıya dönüştürme hedefi doğrultusunda kullanmaya özen gösterdik. Bu doğrultuda, ihracat kredilerimizdeki artış da ikinci çeyrekte yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti” dedi.

İş Bankası'ndan ülke ekonomisine 520 milyar TL'lik destek Yılın ilk üç ayı itibarıyla, İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi 384,3 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmi 135,6 milyar TL’ye ulaşırken ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 520 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.