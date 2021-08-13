Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen “Son 10 yıllık süreçte en fazla sayıya, 2019 yılında 2,8 milyon turistle ulaşılmıştı. Avrupalı Türklerin yüzde 46’sı bu yıl tatillerini İstanbul’da geçirmeyi planlıyor. Yüzde 14’ü Antalya’ya gitmek istiyor. Bodrum yüzde 11, Çeşme ve Alaçatı yüzde 23 pay alıyor” bilgisini verdi. Kişi başı ortalama 1.100 avro harcama yapmaları öngörülen Avrupalı Türk turistlerden, yaklaşık 3 milyar avroluk bir döviz girişi bekleniyor. Şen “Avrupalı Türkler bu yıl Türkiye’de en fazla 21 gün kalmayı planlıyor. Ortalama olarak İstanbul 4 gün, Antalya 2 gün, Bodrum 3 gün, Çeşme ve Alaçatı 9 gün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 3 gün ve Karadeniz 5 gün ziyaret edilecek. Seyahatlerin yüzde 42’si aile ziyaretlerini içeriyor. Avrupalı Türkler yüzde 24 oranında deniz tatili yapıyor. Artık evlilik ve bürokratik işlemler için gelenlerin oranı çok düşük” ifadesini kullandı.

Gurbetçilerin 'hüzün' yolculuğu Yıllık izinlerini geçirmek üzere geldikleri anavatanlarından dönmek zorunda kalan vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadı.

Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri dönüyor Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.