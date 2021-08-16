Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken “İki yıldır okulların açılmasını bekleyen başta kantinci, servisçi ve kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren bütün esnaf ve sanatkârlarımız yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Eğitim öğretim yılının başladığı dönemde ortalama 25 milyar lira harcama yapılıyor. Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından önem arz ediyor. Ülke genelinde yaklaşık 400 bin okul servis aracı ile 15 binden fazla kantinci esnafımız sıkıntıdaydı. Şimdi birikmiş kira, fatura, vergi, sosyal güvenlik primi gibi borçlarını ödeyebilecekler. Kredi borcu olan servisçi esnafımız, bunu ödeme imkanına kavuşacak. 5-6 milyar liralık alışveriş hacmine sahip olan, 25-30 bin civarında kırtasiyeci esnafımızın da işleri açılacak” diye konuştu.

Öğrenciye de esnafa da tam destek ​Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye alıyor. İhtiyaç sahibi 20 bin aileye verilecek 150’şer liralık eğitim destek çekleriyle hem kırtasiyeci esnafı kazanacak, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülecek.