Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

An itibarıyla Unilever, La RochePosay, Henkel, Evyap, Avon, Kiğılı, Samsung, Monster, Tefal, Fakir, Electrolux gibi global markaların yanı sıra 300 butik ve yerel markaya ev sahipliği yapan platform şirketlerin ve bireysel kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcıların platform üzerinden satıcıyla direkt temas kurarak ürünün özelliklerini yakından görme fırsatını yakaladığını ve canlı yayın esnasında alım yapabildiğini belirten Vidyodan CEO’su Yusuf Mert Yılmaz “Vidyodan interaktif bir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Mayıs ayında başladığımız test süreci gösteriyor ki; canlı yayınlar ve videolu satışlar sayesinde satışa dönüşme oranları artıyor. E-Ticaret’te satışa dönüş oranı yüzde 1,8 iken bu canlı yayında 10 katına kadar çıkabiliyor. Vidyodan kullanıcıları kıyafetten gıdaya, kişisel bakım ve spor ürünlerinden elektronik eşyaya kadar geniş bir yelpazede ürünlerini satabiliyor. Canlı yayında satılabilecek her şeyin platformu olmak istiyoruz. Kullanıcılar ister mağazasındaki ürünleri ister ikinci el ürünlerini, isterse el emeği ürünlerini satabilir. Hedeflerimizden biri de sivil toplum kuruluşlarının ürünlerini satarak ekstra gelir elde etmelerine katkı sağlamak” dedi.

20 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

Vidyodan yatırımcısı ve Onedio CEO’su Kaan Kayabalı da platform için önümüzdeki iki yıl içerisinde 20 milyon dolar yatırım yapacaklarını söyledi. Plaftform üzerinden hizmet satışı da yapılabileceğine dikkat çeken Kayabalı “Çok yakında ikinci el ürünlerin satışı için güvenli ödemeli platformumuzu yayına alacağız. Sonrasında ise hizmet satışları başlayacak. Özel dersler, istek parça, satranç dersleri gibi. Bugüne kadar 50 bin işleme aracılık ettik. Yıl sonu hedefimiz aylık 100 bin işlem adedine ulaşmak” diye konuştu.

200 milyar dolarlık pazar

Geçtiğimiz senelerde Çin’de başlayan ve o coğrafyada hızlı yükselişini sürdüren “livestreaming / canlı yayın” üzerinden online alışveriş uygulamaları ülkede neredeyse 200 milyar dolarlık bir pazar hâline gelmiş durumda. Bugün Çin’deki toplam e-Ticaret hacminin neredeyse yüzde 18’i canlı yayın satış platformları üzerinden elde edilirken, uzmanlar çevrim içi perakende satışın geleceğinin canlı yayın satış aplikasyonlarıyla yeniden şekilleneceğine dikkat çekiyor.