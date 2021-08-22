Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kuruluş arasında 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda özellikle Anka İHA’nın geliştirilmesi, bileşenlerin üretilmesi ve kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor. İHA’lar için potansiyel pazarı büyütmek için de imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ ve NESCOM; istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden birlikte sorumlu olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil “İHA’larımızın güçlenmesi sağlanacak. Üretim ve özellikle teknolojik gelişimleri birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkan Vekili Sadık Piyade “15’inci yılında IDEF’in sığacağı yer kalmadı. 40 bin metrekareyi doldurduk. TÜYAP’ın kapasitesi de bu kadar. IDEF, dünyanın sayılı fuarları arasına girdi. Hedefleri çok büyüttük, 2023’te en az 50-55 bin metrekareye ihtiyacımız olacak” dedi.

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Avrupa, Türk SİHA'ları için sıraya girdi Türk SİHA'ları dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Polonya'nın 24 adet satın alması ile Avrupa Birliği semalarında da uçacak olan Bayraktar TB2'ye Macaristan da talip oldu.