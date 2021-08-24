Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları da tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş “Firmalarımız yakın gelecek için yeni sipariş alamıyor. Yüzde 100’e yakın kapasiteyle gidiyoruz. Bu yılın sonunda 20 milyar doları yakalayabiliriz” dedi. Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2020’nin Ocak-Temmuz döneminde 8,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat, yüzde 27 artışla 11,1 milyar dolara çıktı. Hazır giyim ihracatında ilk sıralarda Almanya, İspanya ve İngiltere yer alıyor. Personel sıkıntısından da bahseden Burak Sertbaş “Artık emekli olan elemanımızın yerine genç birini bulamıyoruz. Dolayısıyla doğu ve güneydoğu şehirleri gündemimize geliyor. Yavaş yavaş üretimler oraya kayacak gibi” diye konuştu.

Hazır giyim istihdamı pandemide 63 bin arttı Katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim endüstrisi, 2021’i 19 milyar dolarlık rekor ihracat ile kapatmak için vites yükseltti.