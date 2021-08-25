Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul’da başladı. Bugün sona erecek etkinlik 100 tekstil markasıyla çoğunluğu Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden yaklaşık bin alıcıya ev sahipliği yaptı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Kapadokya’nın muhteşem doğasında gerçekleştirilen dijital defile görüntülerinin İstanbul fuarına büyük katkısı olduğunu söyledi. 2021/22 sonbahar-kış modellerinin dijital platform defilesiyle ilk defa görücüye çıktığını ve İstanbul fuarında alıcılarla buluştuğunu belirten Eraslan “Pandemi sebebiyle yaşanan seyahat kısıtlamalarının ortadan kalkması İstanbul katılımını olumlu yönde etkiledi. Yaklaşık bin alıcı dört gün boyunca 100 markamızla sıcak alışveriş yapacak. Fuarda, yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte 10 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

ONLINE SATIŞTA YÜZDE 200 ARTIŞ

Fiziki fuarla ile online fuarı birleştirerek yine bir ilke imza attıklarını ifade eden Eraslan, fuar alanında kurdukları özel sistemler aracılığıyla satış ekiplerinin İstanbul’a gelemeyen alıcılarla canlı bağlantılar kurduklarını söyledi. Teknolojinin tüm imkânları kullanılarak www.dossodossi.com üzerinden online satış yaptıklarını dile getiren Eraslan, şöyle devam etti: Online fuar kapasitemizi artırarak www.dossodossi.com’u bölgenin en büyük online toptan satış platformu yapıyoruz. Bünyemizde bulunan 500 marka ile her geçen gün ulaştığımız ülke sayısını da artırıyoruz. Rusya ve çevresini kapsayan ülkelere Afrika ve Avrupa pazarını da dâhil ederek toptan online hazır giyim satışında bölgenin en büyük markası olacağız. Online satışlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 200’lük bir artış söz konusu. Yaptığımız dijital defileler, online toptan kanalımızı oldukça hareketlendirdi. Fuar süresince dijitalde yaklaşık 10 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz.

İSTANBUL’UN ARDINDAN ALMATI

İstanbul’un ardından hız kesmeden fuarlara devam edeceklerini anlatan Hikmet Eraslan, sırada Çin sınırındaki Kazakistan’ın başkenti Almatı olduğunu söyledi. Hikmet Eraslan şu değerlendirmeyi yaptı: Kazakistan çok büyük bir coğrafya. En büyük şehri olan ve Çin sınırında yer alan Almatı’da Türk üreticileri ile Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinden gelecek butik ve mağaza sahiplerini buluşturacağız. 6-8 Eylül tarihleri arasında The Ritz Carlton Hotel’de Kazakistan’da gerçekleştirilen en büyük moda etkinliğini yapacağız. Hedefimiz tekstil ürünlerimizi İpek Yolu güzergâhındaki tüm pazarlara sokmak. Bu amaçla Almaty kentine çıkarma yapacağız. Çin sınırına Made In Turkey damgasını vuracağız. Potansiyel ticaret hacminin yanı sıra Çin’e açılan kapı olması nedeniyle Almaty’nın stratejik bir önemi var. Kazakistan’dan, Orta Asya ülkelerinden özellikle Tacikistan ve Özbekistan’da da önemli katılımlar bekliyoruz.”

BELEDİYELERDEN TEKLİF GELİYOR

Dijital defile ve fuarların ekonomiye olduğu gibi turizme ve Türkiye’nin tanıtımına da önemli katkı sağladığını anlatan Hikmet Eraslan, belediyelerden ‘gel burada defile ya da fuar yap’ diye teklif aldıklarını söyledi. Eraslan, İshak Paşa Sarayında yaptıkları etkinlikler sonrası Ağrı’yı ziyaret edenlerin sayısında rekor artış yaşandığını, araç kuyrukları oluştuğunu ifade etti.

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