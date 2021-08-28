Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan selin ardından 17 günü geride bıraktıklarını belirten Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin tüm imkânlarıyla milletimizin yanındayız, yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte 1.114 konut üreteceğiz" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının 10 günde tamamlandığını belirten Kurum, "Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış, Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta ise 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Şehirlerde bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan inşa süreçlerini başlattıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutları en geç 1 yıl içinde vatandaşlara teslim etmeye başlayaklarını belirtti.

Bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması adına hak sahiplerine kira ve taşınma yardımı yaptıklarını belirten Kurum, sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

"'YENİ BOZKURT' İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Belediyelere 24 milyon hibe verildiğini açıklayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"İlbank eliyle içme suyu şebeke hatlarımızı tamir ettik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hasar tespitini yaptık. Kastamonu Bozkurt'ta 'Yeni Bozkurt' için vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. TOKİ Başkanlığımız eliyle 3 Eylül’deki ilk ihaleyle 478 konutumuzun inşa sürecini başlatacağız. Yapacağımız çalışmalarla Bozkurt'un çehresini güzelleştireceğiz.

Bozkurt’ta eskisinden daha büyük ve içinde kıraathanesi ve sosyal donatıları olan yeni bir kent meydanı yapacak, bölgeye ticaret aksı kazandıracağız. Yerel mimarimizi örnek alarak inşa edeceğimiz yeni meydanımızla Bozkurt’umuza değer katacağız. Bozkurt'ta, selde zarar gören ve yaklaşık 100 dükkân olan çarşımızı esnafımızla birlikte yenileyeceğiz. Sağlam binaların iç ve dış cephe tadilatını yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AFAD ile birlikte inşa edecekleri yeni dükkânları 1 yıl içinde vatandaşlara teslim edeceklerini belirtti.

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı Sel felaketiyle zor zamanlar ve acı kayıplar yaşanan Bozkurt'tan 12 bin kamyon çamurun çıkarıldığı öğrenildi.

Sinop'taki selden yeni görüntüler ortaya çıktı Sinop'un Ayancık ilçesi ve Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.