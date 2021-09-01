Altının gramı günü 483 TL ile kapattı

Altının gramı günü 483 TL ile kapattı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, dün günü yükselişle kapatan altının gram fiyatı, bugün 0,12 azalışla 483 lira bandında günü kapattı.

Uzun vadede güvenli yatırım tercihlerinin başında gelen değerli madenlerden biri olan altın ın gram fiyatında düşüş yaşandı. Söz konusu düşüş, 0,12 bandında gerçekleşirken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramının günü 483,20 liradan tamamladığı görüldü. 1 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 483,20 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: SALI ÇARŞAMBA KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,60 483,80 483,00 483,20 Cumhuriyet Ata Lira 3.187,00 3.208,00 3.183,00 3.204,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,00 445,00 440,50 444,50 Lira(Tam) Ziynet 3.114,00 3.134,00 3.110,00 3.130,00 Yarım Ziynet 1.557,00 1.567,00 1.555,00 1.565,00 Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 778,00 783,00 Altının kilogramı 483 bin lira oldu Altının kilogram fiyatında yükseliş yaşanırken, 483 bin liraya ulaştığı görüldü.

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