Uzun vadede güvenli yatırım tercihlerinin başında gelen değerli madenlerden biri olan altının gram fiyatında düşüş yaşandı. Söz konusu düşüş, 0,12 bandında gerçekleşirken, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramının günü 483,20 liradan tamamladığı görüldü.
1 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 düşüşle 483,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 483,60 483,80 483,00 483,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.187,00 3.208,00 3.183,00 3.204,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 441,00 445,00 440,50 444,50
Lira(Tam) Ziynet 3.114,00 3.134,00 3.110,00 3.130,00
Yarım Ziynet 1.557,00 1.567,00 1.555,00 1.565,00
Çeyrek Ziynet 779,00 784,00 778,00 783,00