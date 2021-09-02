Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre megakentte enflasyon, ağustosta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,89 arttı. Böylece İstanbul’da yıllık enflasyon 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık olarak bakıldığında ise perakende fiyat artışı yüzde 1,88 oldu.

Bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 2,65, ev eşyasında yüzde 1,32, konut harcamalarında yüzde 1,14, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 1,06, giyimde yüzde 0,28 artış kaydedildi. Üretici fiyatları göstergesi olarak kabul edilen toptan fiyatlarda da, artış ivmesi devam etti. Buna göre ağustosta toptan fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,36 arttı. Aylık olarak ise yüzde 1,42 yükseliş gerçekleşti.

Yüzde 30 zam yapanlar enflasyonu yaktı! Şahap Kavcıoğlu piyasa davranışlarının bozulduğu, firmaların ürün fiyatlarına yüzde 30 zam yaptığı uyarısında bulunmuştu. Şirketler ve sektörler, tatil döneminde yükselen talebi de arkalarına alarak aylık maliyetlerinin üstünde fiyat artışlarına gitti. Nitekim son 18 yılın en yüksek temmuz enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 18,95 ile 26 ayın zirvesinde!..