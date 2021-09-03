Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir değer kaybı yaşayan altın yatırımcısının yüzünü güldürerek haftayı 1,21 yükselişle kapattı. Buna göre gram altının fiyatı 487 lira oldu.



3 EYLÜL 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 789,00 lira, Cumhuriyet altını 3.229,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 487,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,00 481,20 486,80 487,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.170,00 3.191,00 3.208,00 3.229,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,00 443,00 444,00 448,00

Lira(Tam) Ziynet 3.097,00 3.117,00 3.135,00 3.155,00

Yarım Ziynet 1.549,00 1.559,00 1.568,00 1.578,00

Çeyrek Ziynet 774,00 779,00 784,00 789,00

ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 500 lirayı, en yüksek ise 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 485 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 972 bin 649,45 lira, işlem miktarı ise 1.297,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 643 milyon 769 bin 914,86 lira oldu.