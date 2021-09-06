Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalardır hazırlıkları süren “pandemide yüz yüze eğitim” bugün başlıyor. 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen dersbaşı yapıyor. İlk ders zili için okullarda bütün hazırlıklar tamamlandı. Evlerde ise hummalı bir alışveriş telaşı var. Geçen yıl açılamayan okullar sebebiyle kırtasiye ürünleri ve okul kıyafeti satışları dip yapmıştı. Fiyatlar da buna bağlı olarak gerilemişti. Bu sene çarşı-pazara çıkan aileler, biraz yüksek faturayla karşılaştı. Kırtasiye alışverişlerinde önceki yıla oranla artışlar görüldü. Ortalama harcama tutarı 600 TL oldu.

"SATTIĞIMIZ FİYATTAN ALIR OLDUK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul “Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle okullarda eğitim mümkün olmadı. Bu sebeple alışveriş azaldı, fiyatlar düşük kaldı. Ancak bu yıl aşılamanın hızlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla çocuklarımız yüz yüze eğitime tekrar başlayabilecek. Bu yıl okula dönüş döneminde yapılan harcamalar, geçtiğimiz yıla göre yükseldi” dedi. Yurdun dört bir yanında alışverişe çıkan veliler; çocuklarının forma, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemeleri gibi birçok eksiğini tamamlamak için mağazaları doldurdu. Veliler “Alıyoruz ama inşallah giydirebiliriz pandemiden dolayı... Geçen sene hiç giydiremedik. İnşallah bu sene de aynı şeylerle karşılaşmayız” dedi. Kırtasiyeci esnafı da “İki sene önce çantaları ve diğer ürünleri sattığımız fiyattan, bugün biz alır olduk. Pandemide her alanda yaşanan fiyat artışı, bizim sektörde şimdi görülür oldu. Yeni yaptığımız alımlar yüksekten gerçekleşti. Buna rağmen velilerin dikkatli alışveriş yapmasını diliyoruz. Sağlığa zararlı ürünleri almamasını tavsiye ediyoruz. Ortalama alışveriş 500-600 TL arası tutabiliyor” görüşünü dile getirdi.

Okullar yüz yüze eğitime hazır Yarın 58 bin okulda 18 milyon öğrenci ve bir milyon öğretmen, bir buçuk sene aradan sonra yüz yüze eğitime başlayacak. Okulların salgın şartlarına göre hazırlıkları tamamlandı.

Okul alışverişi için veliler Eminönü'ne akın etti Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiyelerde alışveriş heyecanı başladı. Çocuklarının okul eşyalarını almak isteyen veliler Eminönü'ne akın etti.