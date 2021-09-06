Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulanan kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirten Palandöken “Esnafın tek borcu vergi ve SGK primleri değil. Kapanma döneminde bankalara, tedarikçilere borçlanıldı. Çek ve senetler aksadı. Bütün borçları aynı anda ödemeye çalışmak, esnaf üzerinde baskı oluşturuyor. Bu sebeple yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 başında başlamalı” ifadesini kullandı.

Yapılandırma için son 10 gün Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos’a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım’a kadar ödemesi gerekiyor.