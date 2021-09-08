Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam değeri 606 milyon TL olan ve 10 gün içerisinde imzalanacak sözleşmeye konu yeni araç KENT XL olarak açıklandı. 21 metre uzunluğunda, 200 yolcu kapasiteli KENT XL için Otokar, İETT’ye üç yıl boyunca satış sonrası hizmeti de sunacak. Teslimatların partiler hâlinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın toplu taşımada küresel çapta deneyime sahip olduğunu belirterek “2012 yılından bu yana 1000’den fazla şehir içi otobüsümüz İETT bünyesinde başarıyla hizmet veriyor, İstanbulluları taşıyor. Bu tecrübemizi ürün geliştirme çalışmalarımıza da yansıttık. Bu doğrultuda Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya güvenli hizmet veren KENT’in 21 metrelik metrobüs versiyonunu geliştirdik” dedi.

Otokar’dan Ürdün’e 100 otobüslük filo Kısa bir süre önce Bükreş Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanarak Türkiye’nin tek kalemde alınan “en büyük” otobüs ihracatına imza atmaya hazırlanan Otokar, Ürdün’ün açtığı otobüs ihalesini de kazandı.