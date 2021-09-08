Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl yeni nesil fuarcılığın öncüsü Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve İzmir Ayakkabıcılar Odası iş birliğinde düzenlenen Shoexpo, Fuar İzmir'de açıldı.

Gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce fuara taşıyan Shoexpo ziyaretçileri, ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikleri önceden görme şansına sahip oldu. Farklı etkinlikler ile sektördeki son trendlerin ve inovatif yaklaşımların görücüye çıktığı fuarda yerli ve yabancı satın almacılar ile üreticileri bir araya getirdi.

200 MARKA KATILDI

200’ün üzerinde markanın katıldığı Shoexpo açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı (İZTO) Selami Özpoyraz, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) Başkanı Erdal Durmaz, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı (EDMİB)Erkan Zandar, Nobel Expo Kurucu Ortağı Erhan Çelik başta olmak üzere sektör temsilcileri ile ziyaretçiler katıldı. Fuarın ilk gününde Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen satın almacılar, sektörün yüzünü güldürdü. Bir çok firma ikili görüşmelerle iş bağlantılarına imza attı.

ADIM BAŞI BAĞIŞ

uarın ilk gününde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı. Orman yangınları mağdurlarına destek amaçlı başlatılan ayakkabı kampanyasına destek için hayırseverlerin desteğiyle podyumda yürüyüş düzenlendi. Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin organize ettiği yürüyüşün ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi sürpriz isimler podyuma çıktı. Her adımın yüzle çarpılarak hesaplandığı defilede Soyer on adım atarak bin ayakkabı bağışı ile projeye destek verdi.

SOYER: “İHRACATÇININ YÜZÜ GÜLECEK”

Fuar İzmir'de düzenlenen açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, etkinlikte 110 katılımcı firmanın ve 200'ün üzerinde markanın yer aldığını söyledi. Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ziyaretçilerinin yanı sıra Almanya başta olmak üzere ağırlık olarak Avrupa ülkelerinde yüzlerce sektör profesyonelinin fuarda ağırlanacağını belirten Soyer “Bu sayede ülkemizin 2021 yılı ihracatı hedef olan 300 milyon çift ihracatına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Türkiye'nin ayakkabı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Soyer "Yüksek kaliteli üretim yapan firmalardan oluşan Türkiye ayakkabı sektörü, Avrupa ve dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 90 ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Fuarın bu potansiyele katkı sağlayacak, sektörün emekçilerinin, ihracatçılarının yüzünü güldürecek” diye konuştu.

ESKİNAZİ: “SHOEXPO’YA İNANCIMIZ TAM”

Ege ihracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi ise 2019 ve 2020 yıllarının ayakkabı ve çanta sektörü açısından zorlu geçtiğini belirterek “Ayakkabı ve saraciye sektörlerimiz yüzyıllara dayanan üretim tecrübesi ve ihraç pazarlarındaki deneyimleri ile zorluklardan kısa sürede sıyrılmayı başardı” dedi. 2021 yılı sonunda sektörün ihracatta 1 milyar doları aşma hedefi olduğunu belirten Eskinazi “Ayakkabı ve saraciye modasındaki son trendler ve inovatif yaklaşımların deneyimleneceği, Türkiye’nin ve Dünyanın her yerinden gelen firmaların yeni iş birlikleri kurarak, yeni iş fırsatlarını yakalayabileceği Shoexpo’nun bu hedeflere ulaşmada olumlu katkı sağlayacağına inancım tam” diye konuştu.

ÖZPOYRAZ: “BÜYÜYEN BİR FUAR”

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da iki yıllık aradan sonra düzenlenen bu fuarın ayakkabı sektöründe başarı hikayesinin yazılmasındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek “Geçmişte de bu fuarın uluslararası niteliğe kavuşması ve içeriğinde barındıracağı etkinliklerle birlikte her yıl sektörün nabzının attığı ve geleceğinin şekillendirildiği bir organizasyona bürünmesi yönündeki düşüncelerimizi hep vurguladık. Bu yıldan itibaren yenilenen yüzüyle Shoexpo Fuarı’nın bu yönde ivmelenerek daha fazla dikkat çeken ve büyüyen bir organizasyon olacağına inanıyoruz” dedi.

YENİ FUARLAR İLE BULUŞMAYA HAZIRIZ

Nobel Expo Kurucu Ortağı Erhan Çelik de İzmir’de sektör temsilcilerinin de destekleriyle gerçekleşen bu fuarın paha biçilemez olduğunu vurgulayarak “Bize böylesine güçlü ve modern bir yapının altında olma imkanı sağladığı için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, katkı koyan herkese çok teşekkür ederim” dedi. İzmir’de tüm sektör paydaşlarının Shoexpo’ya kucak açtığını vurgulayan Çelik “Bize inandılar, bu inancın karşılığını vereceğiz. 2022’de İzmir’de dört fuarımız olacak, eğer izniniz olursa Kitap Fuarı’nı da üstlenmeye hazırız. Fuarlar sektörlerindir diyerek yola çıktık, ihracat odaklı fuarlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.