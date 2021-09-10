Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce “5 milyona yakın kredi kartı müşterimiz ve 6 milyonu aşkın kredi kartımızla Türkiye’de bugün her 10 işlemden birinde Akbank kredi kartları tercih ediliyor. Axess, yıl boyu 16.000 TL’ye varan chip-para kazanma imkânı sağlıyor. Cebe inen kart ile satışlarımız yaklaşık yüzde 60 arttı. Pandemide temassız ödeme yaygınlaşırken, Türkiye’de temassız yapılan kredi kartı ödemelerinin oranı yüzde 10’lardan yüzde 40’lara geldi. Hatta bu oran Akbank’ta yüzde 50’lere ulaştı. Akıllı telefonlar ile temassız yapılan mobil ödemeler 2019’a göre sektörde 9 katına çıkarken, Akbank’ta 15 katına çıktı” dedi. Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven de “İyi Yaşayanlar Kulübü’nde chip-paralar kaybolmuyor. Axessliler ödemelerini chip-paralarıyla silerek harcıyor. Yuvarladıkları kuruşlarıyla iyiliği paylaşıyor” diye konuştu.

Kantinlerde temassız alışveriş Okul kantinlerinde temassız alışveriş yapılabilecek sistem oluşturuldu. Temassız ödeme sistemiyle birlikte çocukların paraya dokunmadan güvenli alışveriş yapmaları amaçlanıyor.