Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınına rağmen deniz üstü rüzgâr enerjisi sektörü 2020’de en iyi ikinci yılını yaşadı. Deniz üstü rüzgâr enerjisi kapasitesi 2025’te yıllık 20 gigavat artış oranını aşacak. Aynı dönemde deniz üstü rüzgâr enerjisinin, toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 6,5’ten yüzde 20’ye yükselecek. Asya pazarı, ağırlıklı olarak ekipman üretimi ve kurulu güçte öncü olurken, bunu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri takip etti. Kurulu deniz üstü rüzgâr gücü 2020 sonunda 6,1 gigavat artışla 35,5 gigavata yükseldi. Deniz üstü rüzgâr enerjisi sektöründeki büyümenin yeni teknoloji ve yüzen rüzgâr santralleri gibi uygulamalarla daha da artacağını ifade ediliyor.

Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali Cengiz Holding, Türkiye'nin ilk hibrit enerji santralini kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Holding, Bingöl'de geçen yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi’ne 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi.