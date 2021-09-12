Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OGM himayesinde yürütülen proje kapsamında TÜRKPATENT tarafından “Türk defnesi” tescillendi ve coğrafi işaret almaya hak kazandı. Dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90’nının Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan defneyi bundan böyle dünyaya ‘Türk markası’ olarak tanıtmak için önemli bir adım attık. Ülkemizde yetişen defne bitkisi müdürlüğümüzün girişimleriyle TÜRKPATENT tarafından OGM adına ‘Türk defnesi’ mahreç coğrafi işareti ile tescillendi. Böylece yeni Coğrafi İşaret Yasasına göre, ilk defa bir ürün Türk ibaresi ile tescillenmiş oldu. Şimdi Türk defnesi Avrupa yolcusu. Bu süreci de başarıyla atlattığımızda Türk defnesi global pazarda daha etkin yer alabilecek” dedi.

OGM tarafından 2016’da hazırlanan “Defne Eylem Planı” sayesinde 2005 yılında 6 bin 436 ton olan üretimin 2019 yılında 32 bin 600 tona, 2020 yılında ise 44 bin 350 tona yükseldiğine değinen Karacabey “Geçtiğimiz yıl defne köylüsüne 150 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 850 milyon TL katkı sağladı. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerindeki 25 ilde yetişen ve özellikle Bursa Karacabey ormanlarında yoğun olarak görülen defne dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor” diye konuştu.

Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.