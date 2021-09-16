Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi Mahallesi, 272 ada 24 parsel, 8/72 arsa paylı, 232 m2 alan üzerine kurulu zemin kat 4. nolu BB mesken niteliğinde taşınmazın tamamı icradan satılacak.
118 m² 2+1 daire icradan satılık
16.09.2021 - 17:40 | Son Güncelleme: 16.09.2021 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun İlkadım'da 118 m² 2+1 daire icradan satılık olduğu duyuruldu.
Etiketler : ev,icra,bik,
803485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/803485.aspx
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