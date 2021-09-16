Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Samsun ili, İlkadım ilçesi, Ulugazi Mahallesi, 272 ada 24 parsel, 8/72 arsa paylı, 232 m2 alan üzerine kurulu zemin kat 4. nolu BB mesken niteliğinde taşınmazın tamamı icradan satılacak. 

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