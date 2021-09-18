Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım sektörü, yüzde 65 oranında dışa bağlı olunan bu üründe millî atak başlattı. Bu kapsamda Yudum ve Tohum Derneği iş birliği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü desteği ile ‘Yerel Ayçiçeği Tohumu Projesi’ başlatıldı. Yüksek verimli yerel tohum geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması noktasında dönüm noktası olan proje dâhilinde ilk hasat da yapıldı. Tekirdağ Muratlı, Edirne Keşan ve İstanbul Silivri’de belirlenen üç farklı deneme tarlasında ekimi gerçekleştirilen toplam 10 çeşit yerel tohumdan elde edilen ürünler, yüksek verim ve kalitesiyle ümit verdi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil “Yağlı tohumlarda ham maddede büyük oranda dışa bağımlıyız. Ülke olarak her yıl 3,5-4 milyar dolar bedeli ne yazık ki dışarıya ödüyoruz. Bu sorunun tek çözümü ise yerli üretimi artırmak. Bölgelerimiz için en uygun ve yüksek verimli yerel tohumlar geliştirmeliyiz. Bu proje bu anlamda çok önemli” dedi.

Ayçiçeği açtı, yağ fiyatı durdu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil “Ülkemizde uzun yıllardan sonra ilk defa ayçiçeği üretim rekoltemiz 1,7 milyon ton sınırını zorlayacak. Hedefimiz ise 2,5-3 milyon ton üretim... Ham maddede yüzde 75 dışa bağımlıyız, dışarıya 3,5-4 milyar dolar ödüyoruz. Doğru üretimle dışa bağımlılığı bitirebiliriz” dedi.

Rusya'da şeker ve ayçiçek yağına yönelik tavan fiyat uygulaması uzatıldı Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, şeker fiyatını sınırlandıran karar 1 Haziran’a, ayçiçek yağının fiyatını sınırlandıran karar ise 1 Ekim’e kadar uzatıldı.