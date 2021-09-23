Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FED, faiz kararını açıkladı. Beklentiler dahilinde politika faizini sabit tutan FED, yüzde 0-0,25 aralığında bırakmasına karşın, 2022'yi işaret ederek artış olacağı sinyalini verdi. Bu kapsamda piyasalarda dalgalanma yaşansa da dolar lira karşısındaki yatay seyrini sürdürmeye devam etti.

23 EYLÜL DOLAR-AVRO FİYATLARI

Serbest piyasada 8,6740 liradan alınan dolar, 8,6760 liradan satılıyor. 10,1670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1690 lira olarak belirlendi. Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6460 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1510 lira olmuştu.

GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yapılacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında politika faizine yönelik kararını duyuracak. Konuya ilişkin toplantı öncesinde görüşlerini açıklayan ekonomistler, Merkez Bankası'nın da FED gibi politika faizini sabit bırakacağı beklentiinin hakim olduğunu söyledi.

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed üyeleri 2022'de faiz artışı konusunda ayrıştı.