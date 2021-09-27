Türkiye Gazetesi

Sanal para birimi olarak bilinen ve son bir kaç yıl içinde öngörülemez şekilde büyüyen kripto para borsalarına Çin'den veto geldi. Kripto parayı kabul etmeyen Çin'e karşılık iki kripto para borsası Çinli yatırıcımları kabul etmeyeceğini, var olan hesapların da kapatılacağını açıkladı.

HESAPLAR SENE SONUNA KADAR KAPATILACAK

Çin Merkez Bankası'nın kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından, alım-satım platformları eyleme geçti. Daha önce yeni kullanıcı kayıtlarını durduğunu açıklayan Huobi, bu kez mevcut kullanıcı hesaplarının sene sonuna kadar kapatılacağını ilan etti.

Çinli kullanıcılar, Binance ve OKEx gibi popüler platformların da benzeri kararlar alacağına kesin gözüyle bakıyor.

Çin Merkez Bankası, cuma günü yayımladığı bildiriyle kripto para işlemleri ve spekülasyonunun yanı sıra, sınır dışındaki borsaların Çin'e hizmet sağlamasını da yasa dışı olarak değerlendirmişti.

Çin'den kripto paraya sert darbe! Son zamanların dikkat çeken kripto para birimiyle ilgili Çin’den açıklama geldi. Çin, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi.

Rusya'dan dikkat çeken kripto para hamlesi! Rusya'da "duygusal alımların" önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını duyurdu.