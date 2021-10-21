Türkiye Gazetesi

Gelen son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 2 puan indirerek yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti. Beklenti yüzde 17,5 olması yönündeydi.

Anketlerde faiz indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluşmuştu. Sınırlı sayıda ekonomist ve aracı kurum ise Merkez Bankası'nın ekim ayını pas geçeceğini belirtmişti.

16 AY SONRA FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faizi yüzde 17 seviyelerine sabitlemişti. Mart ayında ise faiz 200 baz puan artırılarak yüzde yüzde 19’a çıkarıldı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faiz yüzde 19 seviyelerine sabitlendi.

TCMB geçen ay politika faizinde 100 baz puan indirerek piyasalara sürpriz yapmıştı. Merkez Bankası son faiz indirimini 22 Mayıs 2020 tarihinde yapmıştı. O toplantıda yarım puan indirim yapan Merkez, faizi yüzde 8,25'e çekmişti. Böylece Merkez Bankası, 16 ay sonra ilk kez geçen ay faizde indirimine gitmiş oldu.

Ayrıca son toplantıdan bu yana kurulda görevden almalar önemli bir gelişme olarak öne çıkarken bu süreçte dolar/TL de tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü.

FAİZ KARARINA DOLARIN İLK TEPKİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını verdi. Dolar ve euro karar sonrası yeni rekora imza attı. Dolar fiyatı 9,48'e yükseldi, euro da 11 TL'nin üzerine çıktı.

Merkez Bankası’nın geçen ay faizlerde indirime gitmesiyle başlayan ve Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarıyla 9,37’nin üstünü görerek rekor serisine imza atan dolar dün akşam saatlerinde 9,20 TL’nin altına çekildi. Bugün ise yeniden toparlanma çabası içine giren kur faiz kararı öncesi 9,30 seviyelerinde bulunuyordu.

KAVCIOĞLU: DOLARDAKİ YÜKSELİŞ FED KAYNAKLI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirtmiş, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünü savunmuştu.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,92'den 9,22'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,56'dan 10'a çıktı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın imzasıyla duyurulan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022 yılı için öngörülen ortalama dolar kuru beklentileri 2021 için 8,30, 2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,27 olmuştu.

Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz indirimi bekleniyor Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez, bir önceki ay politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil” dedi. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın dolar rezervini de açıkladı.