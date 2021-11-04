Türkiye Gazetesi

Önder Çelik KAHRAMANMARAŞ

Son yıllarda ‘sıfır atık’ konusunda yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yaklaşık olarak yılda 65 bin ton kullanılmış Tetra Pak karton ambalajın çöpe gittiği ülkemizde artık bu ürünler yüzde 100 olarak Kahramanmaraş’ta dönüştürülüp ekonomiye kazandırılacak.

Tetra Pak ve Key Holding iştiraki Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (KMK) 2016’da başlayan ortaklığı, bu yıl faaliyete giren granül tesisiyle çöpe giden yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki Tetra Pak ambalajı kurtaracak.

TÜRKİYE'DE İLK

Tetra Pak ve KMK iş birliğinde, içecek kartonu geri dönüşümü konusunda sıfır atık uygulaması yapan Türkiye’deki ilk tesis, Tetra Pak karton kutularının bütün bileşenlerinin geri dönüştürülmesini mümkün kılacak. Yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesis, şimdilik yılda 18 bin ton kartonu geri dönüştürecek. Tetrapak ambalaj atıklarının kâğıt kısmından pizza kutusu, tuvalet kâğıdı rulosu, alışveriş torbası üretilirken, granülden ise koltuk, şezlong, palet, boru, kasa gibi dayanıklı ürünler elde ediliyor.

Tetra Pak Orta Doğu & Afrika Sürdürülebilirlik Bölge Direktörü Volkan Aydeniz, “Sürdürülebilir bir gelecek için KMK ile, Tetra Pak karton kutuların tüm bileşenlerini geri dönüştürmeyi mümkün kılan tesisimizi hayata geçirdik” dedi. Türkiye’nin sıfır atık vizyonuna uygun bir başarı hikayesi yakaladıklarının altını çizen Key Holding ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer de “Türkiye’de bir ilk, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan tesisimiz ile bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de karton geri dönüşümünün geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Tetra Pak Sürdürülebilirlik Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Volkan Aydeniz ve Key Holding ve KMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Ciğer, tesis ve süreçler ile ilgili detayları anlattı.

300 KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye’de %65 olan kâğıt dönüşümü, gelişmiş ülkelerde %80’lere ulaşıyor. Yılda 4.8 milyon ton atığın dönüştüğü Türkiye’de dönüşüm ekonomisinin 1,2 milyar dolara ulaştığını anlatan Key Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yemşen, 300 kişiye istihdam sağlanan tesiste yapılan üretimin %10’unun ihraç edildiğini, bunu % 25’lere çıkmak istediklerini söyledi.

İlaçta geri dönüşüm milyarlarca lira kaynak demek Petrolden sonra en fazla cari açığın verildiği ilaçta geri dönüşümün sağlanmasıyla plastik, kağıt ve alüminyumdan oluşan kayıp ekonomiye kazandırılacak. Abdi İbrahim; bu amaçla birçok kuruluşla iş birliği yapacak...

'Yeşil dönüşümü yapmazsak yılda 2 milyar avro kaybederiz' İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AB’nin ithal ettiği her ürün için bir karbon emisyon sınır değeri koyacağını ve ‘çevre dostu’ üretim yapılmaması hâlinde AB ülkelerine ihracatın yapılamayacağını ya da vergi ödeneceğini söyledi.