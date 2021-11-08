Türkiye Gazetesi

İstanbullulara yeni metro istasyonu hattına kavuşuyor. Hızlı toplu taşıma araçları yaşamımıza büyük kolaylık sunuyor zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.



Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattının test sürüşleri başladı. Test sürüşüne katılan Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul için yapılan raylı sistem çalışmalarında tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "37,5 kilometrelik metro hattımız, kent merkezi ile güzergah üzerindeki ilçeleri, mahalleleri ve havalimanına olan yoğun trafik akışının yükünü önemli oranda azaltacak, hem vatandaşlarımıza hem de yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracaktır.

İstanbul ile birlikte, ülke genelindeki 12 şehrimizde, halkımızın hizmetinde olan raylı sistem hatlarımızın toplam uzunluğu 811,5 kilometreye ulaştı. Bu hatların 312 kilometresi, bakanlığımız tarafından inşa edilerek milletimizin hizmetine sunuldu. Bu hatlarımızın yanı sıra Bakanlık olarak inşasını sürdürdüğümüz 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğu, 185 kilometreyi buluyor.

İstanbul’da bakanlığımız tarafından yaptığımız ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğu ise, 80 kilometre. Daha da önemlisi, güzel İstanbul’da hâlen canla başla yürüttüğümüz 7 ayrı büyük raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir" şeklinde konuştu



İstabulluların yeni metro hattına kavuşmasına az kaldı. Yeni metro hattı hızlı ulaşım için büyük kolaylık sunacak. İstanbul’da Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etabında bugün test sürüşü gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Havalimanı metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



İstanbul’da 7 metro hattında 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti.



Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti.



“Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek” diyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’sinin Bakanlık tarafından yapıldığına dikkati çekti.



SAATTE 120 BİN KM HIZLA GİDECEK



Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp, İstanbul Havalimanı Metro hattının ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız” dedi.

9 İSTASYONDAN OLUŞACAK SAATTE 120 KM HIZLA GİDECEK



Gayrettepe İstasyonu’ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu belirten Karaismailoğlu, “İstanbul’un, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı’na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor” diye konuştu.







Başakşehir-Kayaşehir metrosunun yüzde 72'si tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metrosunun yüzde 72 tamamlandığını duyurarak, "İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık, ince işlerde yüzde 37, ray işlerinde de yüzde 64 düzeyine ulaştık" dedi.

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