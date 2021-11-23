Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, asgari ücret ile ilgili farklı sektörlerdeki işçi, işveren, yönetici, esnaf gibi kesimlerle yaptığı anket çalışması tamamlandı. Yaklaşık 2.500 kişi ile yapılan bu çalışma ile kamuoyu beklentileri tespit edildi. Bakanlığın asgari ücret hazırlıkları çerçevesinde önceki yıllardan farklı olarak sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi önerisini gündeme aldığı belirtiliyor. Standart asgari ücret için işveren kesiminin 3.500 lirayı kabul ettiği, hükûmetin bu rakamın üzerine çıkılması için temasları sürdürdüğü, özellikle riskli mesleklerde standart asgari ücretin üzerinde bir rakamın belirleneceği kaydedildi. Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışmaları ise hükûmet cephesinde destek bulmadı. Asgari ücretli için işverene verilen 75 liralık prim desteğinin artırılması konusunda da hazırlık yapıldığı ifade edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in, katıldığı toplantılarda vergi kesintisinin kaldırılması önerilerine ‘Bu tartışmalar doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor” dediği öğrenildi.



Asgari ücrette verginin kaldırılması tartışmaları destek bulmadı

3600’E YENİ TANIM

Öte yandan, Bakan Bilgin’in ocakta Meclis’e getirileceğini açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi için alternatifli taslaklar üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi. 3600 ek gösterge konusunda lise-üniversite mezunu çalışan ayrımına gidileceği öğrenildi. Yapılan toplantılarda “Lise mezunu ile üniversite mezunları aynı göstergeden maaş alamazlar. Genel bir düzenleme yapılması doğru olmaz” görüşü ön plana çıktı. Ek gösterge konusunda yeni bir tanımlamaya gidileceği ifade ediliyor. Bu arada emekli maaşlarındaki artış konusunda yapılan çalışmalarda da iki farklı öneri tartışılıyor. Buna göre maaşı 2 bin veya 2.500 liranın altında olanlara seyyanen zam yapılmasının yanı sıra, asgari ücrette olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışa gidilmesi formülü masada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizleri indirme politikası ve ekonomideki gidişatı anlatırken yaptığı kritik konuşmada milyonların beklediği askeri ücret ile ilgili mesajı dikkat çekti.

DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu: 5.200 TL DİSK, 2022 yılında asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması gerektiği talebini iletti. Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Başkanı, yoksulluk sınırı, gıda fiyatları artışı ve ekonomik büyüme dikkate alındığında uygun rakamın 5.200 TL olduğunu dile getirdi.