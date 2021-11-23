Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli | İSTANBUL

Tersan Tersanesi Kurumsal İletişim ve Planlama Müdürü Şükrü Eren, Türkiye’de sanayinin nitelikli eleman sorunu olduğunu belirterek “Altınova Meslek Yüksek Okulu ile bir işbirliğine gittik. Okuldan dört yıl eğitim gören öğrencilerin, son yılında tersanemizde staj imkânı yapmalarını sağladık. Bu, sektörümüz için ciddi bir gelişme. Baktığınızda sektörümüzde nitelikli eleman açığı var. Bir öğrencinin mezun olduktan sonra 3 bin-3 bin 500 lira maaş ile işbaşı yapması mümkün. Tecrübeli hâle geldiğinde 7-8 bin liraya kadar maaşı çıkabiliyor. Özellikle sektörde mobilya, panelci, elektrikçi ve borucuya ihtiyaç var” dedi.

8 bin lira maaşla çalışacak işçi yok Türkiye’nin yıllardır çözemediği “iş beğenmeme” problemi artık üretime de ket vurmaya başladı. Anadolu’da birçok sektör ve işletme, maaşları 8 bin TL’ye kadar yükseltti. Ancak yine de çalışacak eleman bulamıyorlar. Böylece üretim ve gelir azalıyor. Yeni siparişler de alınamıyor!

Bir öğrencinin mezun olduktan sonra 8 bin lira maaş ile başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Eren “Bu, zaman alan bir durum. Bizim şirketimizin de elemana ihtiyacı var. Ancak ‘Yarın gel 8 bin lira maaş ile başla’ durumu yok” açıklamasını yaptı. Dönem dönem işçi arayışlarının da olduğunu ifade eden Şükrü Eren “Belli bölümlerde talepler açıyoruz. Bunları da karşılıyoruz. Gönül ister ki yetişmiş eleman sorunu olmasın” diye konuştu.

Z KUŞAĞI ZORA GELEMİYOR

Z kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin daha kolay işleri tercih ettiğini de söyleyen Şükrü Eren “Tam da bunun için bu tür iş birliklerini yapıyoruz. Yetişmiş eleman açığını kapatmak için... Bir öğrenci mezun olduktan sonra gemide çalışmak yerine kasiyer olmayı da tercih edebiliyor. Doğal olarak kolay bir iş yapmıyoruz. Kişilerin kendi tercihi bu. Ama her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de yetişmiş eleman açığı bulunuyor. Buna iş beğenmemezlik demek doğru olmayabilir. Bu bir tercih meselesi” dedi.