Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANTALYA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Altyapıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Düğmeye bastığımızda düzenlemeler çok kısa sürede olacak. Bunun için gerekirse birtakım sübvansiyon ve mecburiyetler getireceğiz. Bir iki yıl içerisinde Türkiye’nin her tarafında erişilebilecek noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Şebekeye de ek yük gelecek. Onun için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Elektrik üretimini artırmamız lazım, zaten artıyor. Hepsi aynı anda gelişecek. Şarj istasyonları istihdam da oluşturacak. Bu yeni bir sistem, her bir parçası için sanayi kurulacak. Yerli şarj istasyonunu üretebilir seviyedeyiz. Gelecekte bu da önemli bir ihracat kalemi olacak. Ünitelerin maliyeti gücüne göre 2 bin-30 bin dolar arasında. Seri üretime geçildiği takdirde bu maliyetler ucuzlayabilir” açıklamasını yaptı. Elektrikte kademeli tarifeye geçişin nasıl olacağını da aktaran Mustafa Yılmaz “Maliyet çalışması yapacağız. Türkiye ortalamasını alacağız, tüketimi aşan, maliyetini ödeyecek. Hayata geçmesi yılbaşını bulur. Şimdilik bir kademe ama ileride daha farklı olabilir” dedi.

Dünyanın en hızlı elektrikli aracı! 15 dakikada şarj olacak Elektrikli araçlarının en büyük sorunlarından biri olan şarj etme sürelerine, İsveçli teknoloji şirketi ABB’den çözüm geldi. Normalde saatler alan şarj süresinin en büyük bataryaya sahip olan araçlarda bile 15 dakikaya ine bildiğini belirttiler. Sene sonundan itibaren üretilen sistemin Avrupa’daki şarj istasyonlarına yerleştirilmeye başlanacağını duyuran firma, şarj ünitesinin 3 dakikadan az bir sürede 100 kilometrelik bir menzil için gereken enerjiyi araçlara yükleyeceğini belirtti.