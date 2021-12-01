Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı. Ücretlerin önemli ölçüde arttığına işaret eden Powell, ancak daha yüksek enflasyona neden olacak bir oranda yükseldiğinin görülmediğini, yakından takip ettiklerini aktardı. Powell, enflasyonun Covid-19 salgınıyla bağlantılı olduğunu yineleyerek, ekonomide daha geniş bir alana yayıldığını söyledi. Fed Başkanı Powell "Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını düşünüyorum. Bence politikamız buna uyum sağladı ve sağlamaya devam edecek" dedi. Enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini belirten Powell "Enflasyonu 'geçici' olarak değerlendirmekten vazgeçin" diye konuştu

"AVRUPA'DA DA ENFLASYON VAR"

Jerome Powell yüksek enflasyonun Avrupa ülkeleri ile Kanada'da da görüldüğüne işaret etti. Powell, enflasyonist baskıların çoğunlukla ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

"ENFLASYONU, HER ÜLKE FARKLI HİSSEDİYOR"

Covid-19 salgının arz yönlü sınırlamalar uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Powell "Her yerde yüksek enflasyon görüyorsunuz. Ancak farklı ülkeler bunu farklı derecelerde hissediyor" diye konuştu. Powell, gelecek yılın ikinci yarısında enflasyonun önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini ifade etti.

SIKINTININ SEBEBİ KORONA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayında hayata geçirdiği 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin güçlü talebe katkıda bulunduğunu ancak mevcut yüksek enflasyon oranındaki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti. Enflasyonun ana itici gücünün Covid-19 salgını olduğunu vurgulayan Yellen, salgının etkilerinin talebi hizmetlerden kitlesel olarak mallara yönlendirdiğini, tedarik zinciri sorunlarına ve iş gücü arzı üzerinde kalıcı etkiye neden olduğunu anlattı.