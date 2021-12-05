Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ekim ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 884 yatırıma teşvik belgesi verildi.

31 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin 983 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 397 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

51 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan sabit yatırım tutarı 544 milyon 548 bin 507 lira olan ve 2 bin 486 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 51 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

229 YATIRIMA TAMAMLAMA VİZESİ VERİLDİ

Bu dönemde 229 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 188 milyon 434 bin 632 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 231 oldu.

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