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Asgari ücrette iki müjde birden: Yüzde 50 artış, vergi kalktı Asgari ücret, enflasyonun iki katı oranında zamlandı. Erdoğan, 2022 için “net 4 bin 250 TL” olacağını belirterek “Gelir ve damga vergisini de kaldırıyoruz. İşvereni 450 TL’lik bir maliyetten kurtarıyoruz. Sıkıntıları da aşarak bu milletin geleceğini hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.
Bakan Nebati’den asgari ücret yorumu: Alım gücü arttı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2002-2022 arasında 24.4 kat, enflasyonun ise 6.4 kat arttığını söyledi.
Kılıçdaroğlu 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücrete sahip çıktı: TÜİK’e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 253 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde, TÜİK'e yaptığı ziyaretin etkilerini gördüklerini söyleyerek, açıklanan fiyata etkisinin olduğunu ifade etti.