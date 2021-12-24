Türkiye Gazetesi

Kripto para birimleri dar bantta sıkışmış durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin ise 51 dolar seviyesini aşarak son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar ise Bitcoin’in bu yükselişinin devam edeceğini belirtti.

51 BİN DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI

ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım hamlesi küresel ekonomideki enflasyon endişelerini arttırmış durumda. Kripto para piyasası da bu hamleden nasibini almış durumda. Son iki günde yüzde 4’e yakın yükseliş kaydeden Bitcoin, bugün 51 bin 524 dolara kadar ulaşırken, en büyük ikinci kripto para olan Ether 4 bin 100 dolara yaklaştı.

ETHEREUM DAR BANTTA SIKIŞMIŞ DURUMDA

Ethereum ise 4 bin doların üzerinde tutunma gayretinde bulunuyor. 3800-4000 dolar aralığını benimseyen Ethereum bir süredir dar bantta işlem görüyor. Güne 4123 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 4078 dolar, en yüksek de 4129 dolar seviyesini gördü. Saat 08:47 itibarıyla yüzde 1'e yakın düşüşle 4 bin 93 dolardan alıcı buluyor.

DOGE’DE DÜŞÜŞ

Şaka coinlerinden Shiba Inu yüzde 4'e yakın primle 0.00003850 dolar seviyesinde işlem görüyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin ise yüzde 0.50'ye yakın kayıpla 0.1811 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

En çok yükselen coinler arasında DENT yüzde 37 artışla 0.004858 dolar, OOKI yüzde 35.35 oranında artışla 0.02929 dolar, ANT yüzde 32.29 oranında artışla 10.69 dolar, MBOX yüzde 22.42 oranında artışla 6.2 dolar, PEOPLE yüzde 21 artışla 0.1671 dolar, SAND ise yüzde 20 oranında primle 6.09 dolardan işlem görüyor.

RİSK ORANINA GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Baird Yatırım Stratejisti Ross Mayfield, Bitcoin’i beta riski yüksek bir varlık olarak gördüğünü belirterek “Risk iştahı yükseldiğinde Bitcoin aşırı yükseliyor, risk iştahı düştüğünde ise aşırı düşüyor. Tamamen böyle bir korelasyon yok ama Bitcoin’in oynaklığa karşı hedge olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Dövizde çözülme hızlandı: Dolarda yeni tahmin 9 lira Hükûmetin hamleleriyle 11 liranın da altına sarkan dolar kurunda bazı tahminlerde 9 liralık seviye dillendirilmeye başlandı.

Dolar kumarbazını Türk lirası çarptı Tıpkı bahisçilerin yaptığı gibi doların 20 TL’ye yükseleceği varsayımıyla işlem yapan yabancı yatırımcılar, hükûmetin hamlesiyle ters köşe oldu.

Dolarda düşüş sürüyor: 11 liranın altına indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TL'yi koruma hedefini açıklamasının ardından dolar ve euro'da hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Bugün itibariyle kurdaki hızlı düşüş sürerken dolar 11 liranın altına gerileyerek 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro'da doları takip ederek son bir ayın en düşüğü olan 12 sınırına indi.