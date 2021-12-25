Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Hükûmet, döviz kuru artışı ve enflasyondan etkilenen sektörlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir adım daha atıyor. Kamu projelerinde çalışan müteahhitlerin kullandıkları malzemelerde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanabilmesi için, fiyat farkı ödenmesi düzenlemesi yapılacak.

Kamuya iş yapan müteahhitlerin temsilcileri bir süredir hem ilgili bakanlarla hem de TBMM’deki siyasi parti temsilcileri ile görüşerek inşaat işlerinde yaşanan maliyet artışlarını gündeme getiriyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileri ile yaptığı toplantıda da aynı konu gündeme getirilmişti. Yapılan toplantılarda, ilgili bakanlara ve AK Parti temsilcilerine “Kamuya iş yapan müteahhitlerin, imza attıkları tarihteki demir ve çimento fiyatları ile bugünkü demir ve çimento fiyatları arasında büyük bir fiyat farkı oluşmuş durumda. Sözleşme imzalandığı tarihte demir fiyatı 3 bin lira iken kamu ile sözleşme imzalamış olan bir müteahhit için bugün demirin maliyeti 12 bin liraya dayandı” görüşü iletildi.

YILBAŞINDAN SONRA ÇIKACAK

2008’de yaşanan küresel kriz sırasında da artan maliyetler sebebiyle kamu projelerini üstlenen müteahhitler için fiyat farkı kararnamesi çıkarılmıştı. Müteahhitlerin taleplerini dikkate alan hükûmet, yeni bir fiyat farkı kararnamesi için düğmeye bastı. Yılbaşından sonra Meclis’e getirilmesi beklenen yeni torba teklifte fiyat farkı kararnamesine ilişkin düzenlemenin de bulunmasına karar verildi. Çıkarılacak kararname ile kamuya iş yapan müteahhitlere, fiyat farkı ödenmesi ve belli şartlarda işi tasfiye etme hakkı getirilmesi amaçlanıyor.

Çelik, çimento, demir, bakır, cam, alüminyum, PVC, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi ürünlerin fiyatlarında yaşanan öngörülmeyen yüksek artışlardan kaynaklı fiyat farkının müteahhitlere ödenmesi hedefleniyor. Fiyat farkı ödenmesine rağmen işlerini devam ettiremeyecek durumda olanlara, işi tasfiye etme hakkı verilmesi de bekleniyor.

45 ilde 108 proje: TOKİ 179 bin riskli konutu dönüştürdü Türkiye genelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerini sürdüren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bugüne kadar 45 ilde yürüttüğü 108 proje ile yaklaşık 179 bin riskli konutun dönüşümü gerçekleştirdi.

Ev alacaklar dikkat! Müteahhitlerin akıl almaz tapu oyunu Edirne’de bir müteahhit satış sözleşmesiyle daireleri sattıktan sonra başka bir müteahhide de tapu devriyle binanın satışını gerçekleştirdi. Daireleri alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Dava yoluna giden vatandaşlar, iki müteahhidin pes dedirten tapu oyununun ortaya çıkmasını sağladı.

Müteahhitler iş bıraktı İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak, geçtiğimiz günlerde iş durdurma eylemi yapacaklarını açıklamıştı. Söz konusu eylem dün başladı.