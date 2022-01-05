Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş |ANKARA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, “En düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Şimdi de 2 bin 500 liraya yükseltildi. Tabandan aylık alanlara yüzde 25,48 verilseydi, artış 375 lira olurdu. Bu şekilde emeklilerimiz 1.000 lira zam almış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Neticede bu bir kaynak meselesi. İnsanlar elinde imkân olsa daha fazlasını vermek ister” dedi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI DURMALI

Vatandaşlara yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte ‘doğalgaz faturası desteği’ olarak da verilebilecek olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ergün “Emeklilerin sosyal güvencesi var diye bu yardım emeklilere verilmiyor. Zor durumdaki emekliye de bu katkıda bulunulmalı” açıklamasını yaptı. Emeklilerin fahiş fiyat artışlarından etkilendiğine de vurgu yapan Ergün şunları söyledi: Aldığımız maaş artışlarıyla birlikte geçinebilmeliyiz. Aldığımız zamlar erirse, anlamını kaybeder. Piyasadaki fahiş fiyat artışları mutlaka durdurulmalı. Fiyat artışları durdurulamazsa asgari ücretli, memur ve emekliler, aldığı zamdan bir fayda göremez.

BEKLENTİ FAZLAYDI

Asgari ücrette yüzde 50'yi aşkın artış yaşanınca, milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında olan aylıklarında aynı oranda artış beklentisine girdi. Bazı siyasiler tarafından dile getirilen "İşçimizi enflasyona ezdirmedik, emeklimizi de enflasyondan koruyacağız" açıklamasıyla yüzde 50 civarında maaş zammı beklentisine giren emekliler ise sadece son 6 aylık enflasyon kadar zam alınca "Fiyat artışlarıyla zaten 6 aydır enflasyon aylıklarımızı eritti. Zamlar devam ediyor, erime devam ediyor ama biz yıllık enflasyon kadar bile zam almadık" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan kabine sonrası müjdeyi duyurmuştu : Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis’te Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Erdoğan açıkladı: Emekli ve memura ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını söyleyerek, memurların maaş artış oranını da yüzde 30,5'e çıkardıklarını açıkladı.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu