Türkiye Gazetesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira para cezası kesildi.

İNTERNET SİTESİNDEN REHBER YAYIMLAMIŞTI

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti.. Alınan karar sonrası MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamış ve şirketlerin tabi oldukları yükümlülükleri sıralamıştı. Bu yükümlülükler ise müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

KARAR VERİLDİ

MASAK tarafından belirtilen hükümler kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk nezdinde 2021'de yapılan yükümlülük ihlallerine ilişkin olarak, 2022'de söz konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

18 MİLYON 800 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda, Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ'ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ'ye 8 milyon lira, BTC Türk'e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

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