Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber Özel yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan konusunda sıkıntısının olmadığını söyleyen Bakan Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı." dedi.

Ramazan ayında gıda konusunun öne çıktığını belirten Kirişci, salgında dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu, emtia fiyatlarında anormal yükselişler olduğunu anlattı.

SAVAŞ TEDARİK KRİZİNE NEDEN OLDU

Enerji fiyatlarında da artış yaşandığını dile getiren Kirişci, "Normal hayata dönerken Karadeniz'in kuzeyinde iki komşu ülke arasında savaş hali oluştu. Bu savaşın global etkisiyle yeniden herkes sarsıldı. Gerek Türkiye'nin gerekse dünya ülkelerinin tedariğindeki iki ülke savaş ortamında tedarikte ikinci kriz yaşanmış oldu. Türkiye kendi doğal varlıkları, tarımsal üretimle ilgili kapasitesi itibarıyla ve devlet olarak bu tür dönemlerde kriz yönetme kabiliyeti var. Bizim yerinde, zamanında, dozunda aldığımız tedbirlerimiz oldu. Bunlar sayesinde sorun yaşanmadı." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlarla ilgili dünya genelinde sıkıntı yaşandığını belirten Kirişci, Türkiye'nin bunu minimum etkilerle geçirmeye çalıştığını söyledi.

"TÜRKİYE ÜRETMİYOR DEMEK HAKSIZLIK OLUR"

Hiçbir dünya ülkesinin kendi kendine yeterli olmadığını vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bizim de ABD'ye sattığımız tarımsal ürünler var, bu da ABD'nin kendi kendine yetmediği anlamına gelmez. Bu ülkenin üreticisini, ürettiği ürünleri de görmezden gelmeyelim. Biz hububatla ilgili özellikle, Türkiye buğday ithal ediyor ama ithal ettiği buğdayın önemli bir kısmıyla un, bulgur ve makarna için dahilde işleme dediğimiz bir özel uygulamadan kaynaklı olarak ithal edilip içerde katma değerli hale getirilip ihracı söz konusu oluyor. Bazı ürünlerde arz açığı var. Mısırda 1-2 milyon ton, ayçiçeğinde yüzde 40'a yakın bir arz açığı var. İthal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretelim diyecek olursak mevcut 23 milyon hektar tarımsal arazilerimize yaklaşık 4,5 milyon hektar arazi ilave etmemiz gerekir. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Tarımsal girdileri etkin ve verimli kullanmamız gerekir. Türkiye üretmiyor değil. Türkiye sebzede dünyada 4. meyvede 6. sırada. 'Türkiye üretmiyor' demek bu ülkenin üreticisine haksızlık olur. Her şartta üreten bir çiftçi var."

‘ÖNCELİK STRATEJİK ÜRÜNLERE VERİLMELİ’

Stratejik ürünlere öncelik verilmesi gerektiğini belirten Vahit Kirişci, "Ülke olarak, un, yağ ve şekerin hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız gerekiyor. Burada hububata, baklagillere, yem bitkilerine, yağlı tohumlara ve şekere önem vermemiz gerekiyor. Bitkisel üretimin karşı tarafında olan hayvansal üretim var. Et süt, yumurta, bunlar için yeme ihtiyacımız var. Et, süt, yumurtanın hammaddesi olan ürünleri karşılıyor olacağız. Her yıl nüfusu 1 milyon artan bir ülkeyiz. 2002'de 65 milyon olan ülke nüfusu şu anda 85 milyon, 5 milyon mülteci var. "Biz açız" dediğini duydunuz mu? Onlar da bu ülkenin ürettiğini tüketiyor. Bu ülke 75-100 milyon turisti ağırlayacak durumda." ifadelerini kullandı.

AYÇİÇEĞİ YAĞINDAKİ FİYAT ARTIŞI SPEKÜLATİF

Ayçiçeği yağındaki fiyat artışının ve yaşananların spekülatif olduğunun altını çizen Kirişci, tarımsal girdilerde fiyat artışları olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliği ile ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi.

"UCUZ ET ORTALAMANIN %20 ALTINDA SATILACAK"

Kirişci, "Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında önce Et ve Süt Kurumu (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başlamış durumda. Bu, ramazanda ayı boyunca devam edecek. Ramazan ayında vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler." diye konuştu.

CHP LİDERİ'NE ET VE SÜT KURUMU CEVABI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tartışılan et fiyatları sonrası "Et ve Süt Kurumu'na gideceğim" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den cevap geldi. Türkiye'de herkesi doyuran bir tarım sektörü olduğunu belirten Kirişçi, aç ve açıkta hiç kimsenin olmadığını söyledi. Gıda konusunun siyasete malzemesi yapılmaması gerektiğini belirtti.

Ülkede güçlü bir gıda sektörü olduğuna işaret eden Kirişci, "Memleketimiz ve milletimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla ve yoklukla karşılaşmadı." dedi.

"GIDA KONUSU SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİ"

Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"85 milyon, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil. Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum. Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."

Erzincan’da Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu Erzincan’da Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasında ucuz et alabilmek için vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Tarım Bakanı Kirişçi'den ithal tohum açıklaması Tarım Bakanı Vahit Kirişci, tohumda kapsamlı ıslah çalışmaları yürüttüklerini söyledi ve bu konuda artık dışa bağımlılığın konuşulmayacağını belirtti.

Tarım Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması Tarım Bakanlığı Et ve Süt Kurumunun yaptığı yüzde 48'lik zam sonrası açıklamalarda bulundu. Bakanlık kurumun yaptığı zammın kırmızı et piyasasını etkilemediğinin altı çizildi.