Türkiye Gazetesi

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YARIYA YAKINI SATILDI

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi martta 336 bin 860 ile şubat ayına göre yüzde 9 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 44'ü satıldı.

FİYATLAR ARTTI

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 132 bin 890 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, martta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 1,6 artış kaydedildi.

HİBRİT OTOMOBİLLER ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 89 bin 792 satış ve yüzde 60,5 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 53 bin 958 satış ve yüzde 36,4 payla benzinli, 2 bin 587 satış ve yüzde 1,7 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı 1.629 satışla yüzde 1,1 ve elektrikli otomobillerin payı da 379 satışla yüzde 0,3 olarak belirlendi.

EN ÇOK C SEGMENT SATILIYOR

Geçen ay 49 bin 674 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 26 bin 486 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37,4 ile 0 ila 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 32,3 payla 5 ila 10 yaş aralığındaki araçlar geldi.

SATIŞLARDA KİLOMETRE TERCİHLERİ

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

Bunu, yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yüzde 9 payla da 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA OLDU

Geçen ay iller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 27 pay ve 40 bin 224 satışla İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'u, yüzde 8 pay ve 11 bin 806 satışla Ankara, 6 bin 542 satış ve yüzde 5 payla İzmir izledi.

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