Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları ile Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda oluşan yoğunluktan kaynaklanan sıkıntıların aşılması amacıyla, deniz yolunun daha işler hâle getirilmesi için çalışmalar yaptı. Rusya’dan da olumlu haberler geldi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri; Novorossisk Limanı’nda Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve kara yolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığının kendilerine iletildiğini bildirdi. Ayrıca Soçi Limanı’nın Ro-Ro seferlerine açılması için bazı girişimler olabilecek. Rusya tarafınca; Kavkaz Limanı’nın ise gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro operasyonu için hazır olduğu ifade edildi. Kerç Boğazı geçişlerinde yaşanan problemlerin de minimize edildiği ve bekleme sürelerinin iki saatten fazla olmadığı bildirildi.

Putin buna çok öfkelenecek! Rusya'nın sakladığı bilgiler bir bir ifşa oldu Harkov ve Sumi'nin tam karşısındaki mezarlıkta Ukrayna'nın vurduğu Rus tanklarının sıraya dizilmiş görüntüleri yayıldı. Bu gelişmenin akabinde Kremlin'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Readovka, Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 13 bin 141 olduğunu yazdı. Fakat bu haberi çok geçmeden yayından kaldırdı.Söz konusu gelişmlerin

Rusya, Odessa'ya roketle saldırdı Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa şehrinde yer alan çok katlı bir binayı roketle hedef alarak vurduğu öğrenildi. Odessa'dan yapılan açıklamada ise ""Odessa şehrine roketli saldırı düzenlendi ve altyapı hedef alındı" denildi.