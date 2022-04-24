Türkiye Gazetesi

Tosyalı’nın Osmaniye’deki tesisinde 632 bin metrekare çatı alanı üzerinde kurulacak sistem ile yıllık 140 MW’lik elektrik üretilecek. Proje benzerlerine göre çok daha düşük bir maliyetle hayata geçecek. Bu tesislerde üretilen çelikler de dünyanın en yeşil çeliği olma özelliğini taşıyacak. Panellerin tamamen sıfırdan ‘Tosyalı Güneş Enerjisi Santrali’ için üretilen özel tasarım çelik taşıyıcı sistem üzerine kurulduğunu belirten SolarAPEX Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici Altınkılıç “Tosyalı Güneş Enerjisi Tesislerinde yıllık 116 milyon 525 bin kilo karbon emisyonu engellenecek. Tesis, yıllık 250 milyon kwh’lik üretimi ile çatısı üzerinde dünyanın en fazla enerji üreten tesisi haline gelecek. Bu tesislerde elde edilecek yıllık enerji 37 milyon dolarlık elektrik maliyetine ve aynı zamanda 84 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayacak güçte elektrik üretimine eş değer olacak” dedi.

Karapınar GES’e dünyadan talep Konya Karapınar'da hayata geçirilen ve uzaydan bile görünen dev güneş enerjisi santrali (GES), Rusya-Ukrayna savaşıyla enerjinin önemini kavrayan Avrupalıların da iştahını kabarttı.