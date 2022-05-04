Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; tapunun Şehitkâmil İlçesi Karacaören Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet arazinin satış ihalesi yapılacak
04.05.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 04.05.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 1 adet arazinin satış ihalesinin yapılacağını duyurdu.
Etiketler : gaziantep,
856191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/856191.aspx
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