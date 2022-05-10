Türkiye Gazetesi

İşyerinde en az bir yıl çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, vefat, işten çıkarılma, haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik nedeniyle iş bırakma durumunda alınabiliyor. Eylül 1999'dan önce ilk işe girişi olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla sağlanan emeklilik, işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi.

2008 VE SONRASI ÇALIŞANLAR

Sabah'ın haberie göre; 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik için yaş hariç, prim günü şartlarını sağlaması halinde "kıdem tazminatına esas yazı" düzenlenebileceğini bildirdi.

Eylül 1999 öncesi işe girenler için emeklilikte kademeli geçişle beraber yaş bekleyenlerin de kıdem tazminatı almaları sağlandı. Kendi isteği ile işi bırakanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirdiğinde kıdemini alabiliyor.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILANLAR

Kendi isteğiyle ayrılanlar da iki yolla kıdeme hak kazanıyor. Çalışan ücreti vaktinde ya da eksik yatırıldığında haklı fesih yaparak kıdemini talep edebiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarının yerine getirilmesi durumunda da kıdem hakkı doğuyor.

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Kıdem tazminatı alacaklar dikkat! SGK'dan yazı alınması şart Çalışanlar ilk işe giriş tarihine göre belli prim ve sigortalılık süresini tamamladıklarında, istifa etseler dahi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. İkinci veya üçüncü tazminatın da önünde engel bulunmuyor.

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