Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Bakanlığı her koşulda vatandaşlara maddi destek sağlayarak yardımlarına devam ediyor. Geçtiğimi Ramazan ayında mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihini erkene çekerek bayram birkaç gün önce hesaplara yatırmıştı. Bakanlığın yardım programları yalnızca bununla sınırlı değil. Yapılan yardımlar arasında doğum, çoklu doğum, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakit yardım, öksüz ve yetim yardımı, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı, terör zararı yardımları, şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım ve gıda yardımı gibi birçok maddi destek sağlanıyor.

Bakanlığın yaptığı yardımlardan biri olan bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için evde bakım yardımı ise yarından itibaren hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklama yaptı.

BAKIMI ÜSTLENEN VATANDAŞLARA DESTEK

Bakan Yanık, açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini vurguladı. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Bakan Yanık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz.

'HAK SAHİBİ BAŞINA 2 BİN 354 LİRA'

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz.

'543 BİN YARARLANACAK'

Bu ay 543 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Vatandaşa doğalgaz yardımı... Bakan Derya Yanık detayları açıkladı Devlet, artan faturalar karşısında dar gelirli aileleri gözetecek. Hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlanacak. Miktar, batı illerinde daha düşük olacak. Bu kapsamda yıllık 3 milyar lira destek öngörülüyor. Ödemeler PTT kanalıyla mart ve ekimde iki taksitle yapılacak.

Bakan Derya Yanık açıkladı! '179 milyon TL ödeme yapıyoruz' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi.

Bakan Derya Yanık duyurdu! Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatacak Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.