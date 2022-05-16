Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

Bakan Nebati toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.